Святкуванням Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа по плоті Церква урочисто і всенародно стверджує віру нашу в той важливий православний догмат, який виніс і сповідав IV Вселенський собор 451 року »»»
Кожна країна повинна пам’ятати своїх «героїв». Не в кожній країні, і не щодня колишні лідери держави змушені витрачати свій час на спілкування зі слідчими...
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Україна на порозі енергетичної війни
Ігор Ліскі спеціально для JeyNews
Україна опинилася на узбіччі європейських процесів і на порозі повномасштабної енергетичної війни. Енергетичної війни, що розв'язана в першу чергу Росією... »»»
Пам’ятаймо, «регіональна» влада сувора, але справедлива!
Для ДжейНюз Юлій Хвещук
Ще 31 березня Василь Чернянський плідно працював. Провів засідання Колегії райдержадміністрації, взяв участь у нараді директорів шкіл, засіданні оргкомітету з підготовки та відзначення в районі 20-ої річниці Незалежності України. »»»
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