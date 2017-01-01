14:31

ГПУ: За позовом прокуратури Київської області розірвано договір з ТОВ «Дім Лісника»

Генеральною прокуратурою України вживаються заходи щодо повернення державі майна та земельних ділянок, незаконно відчужених та переданих у користування колишн



14:20

Мер Полтави не визнав Росію агресором, а ЛНР-ДНР – терористами

Сьогодні Полтавська міська рада не змогла ухвалити рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором, а ДНР та ЛНР – терористичними організаці



14:07

Артилерія ОК «Північ» за добу знищила 6 одиниць бронетехніки терористів

За інформацією прес-центру оперативного командування «Північ», терористи здійснюють спроби прориву оборони сил АТО у напрямках Щастя, Кр



16:19

А. Яценюк про заяви Москви щодо газового боргу: "Суд розбереться"

«Звертаємося до Росії бути дуже зваженими в будь-яких заявах, тому що ситуація на світовому ринку енергетичних ресурсів кардинально змінилася», -



16:06

Україна продовжуватиме протистояти російській пропаганді, - І. Геращенко

Україна усіма можливими способами буде протистояти російській пропаганді, адже інформаційна війна залишається однією з ключових складових гібридної війн



16:02

С. Пашинський: Воєнний стан буде введений, якщо буде необхідність

Рішення про запровадження в Україні воєнного стану вже заготовлене і може бути введене в дію одразу, коли в цьому буде необхідність. Про це заявив заст



00:29

В. Пинзеник: Уряд виводить країну в лідери..за видатками

Уряд виводить країну в світові лідери… По видатках, на жаль. Про це заявив народний депутат України Віктор Пинзеник, аналізуючи проект закону



20:24

В. Кличко закрив другу сесію Київради

Мер Києва Віталій Кличко закрив другу сесію Київської міської ради VII скликання. Про це повідомили JeyNews у прес-службі Київського міського голови. “Це



17:20

У 2015 році жоден строковик в зону проведення АТО не направлятиметься, - МО України

Метою циклу часткових мобілізацій, які відбудуться у 2015 році, стане створення міцного резерву та заміна особового складу, який вислужив встановлений термін



16:37

В. Кличко привітав католиків України з Різдвом

Мер Києва Віталій Кличко привітав католиків України з Різдвом Христовим. Про це повідомили JeyNews у прес-службі Київського міського голови. “Вітаю в



16:03

Закон про РНБО повністю відповідає положенням Конституції України, - комітет ВР

Комітет з питань національної безпеки та оборони на своєму засіданні сьогодні, 24 грудня, постановив залишити законопроект про внесення змін до Закону



15:26

П. Колодій привітав Р. Федика із призначенням на посаду прокурора Львівщини

Голова Львівської обласної ради Петро Колодій привітав Романа Федика із призначенням на посаду прокурора Львівської області. Офіційне представлення нового



19:17

МО: Країни-партнери надають матеріальну підтримку ЗСУ

У рамках надання міжнародної гуманітарної допомоги Збройні Сили України отримали черговий вантаж із Великої Британії. Британські колеги передали українським в



18:47

Президент України та Прем'єр-міністр Польщі обговорили перспективи розширення економічної співпраці

У Варшаві Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головою Ради Міністрів Республіки Польща Евою Копач. Про це JeyNews повідомили у прес-службі Глав

