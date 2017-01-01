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 Соціальна політика України на 2012 рік
 Український баскетбол об'єднався - офіційно
 Жінка і гроші: 10 типових помилок
Жінка і гроші - союз непростий...
Суспільство
День міста Львова 2011 відсвяткують весело (програма)

Святковий концерт, театралізовані дійства, ярмарок давніх ремесел, відтворення подій різних епох з історії Львова. Все це з нагоди Дня міста 2011
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Про Різдво Христове

Святкуванням Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа по плоті Церква урочисто і всенародно стверджує віру нашу в той важливий православний догмат, який виніс і сповідав IV Вселенський собор 451 року
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Інтерв'ю
А. Палатний: Громада Яготина показала приклад того, як не дати себе ошукати

Про причини і наслідки масових акцій протесту в Яготині розповідає Артур Палатний – депутат Київської обласної ради, заступник голови політичної партії «УДАР Віталія Кличка»
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Тетяна Метельова: «Для роботи над законом «Про захист тварин…» залучають прибічників вбивства»
Джерело: JeyNews
Харків сьогодні став фактично осередком поширення зоофашизму: і практичного й, так би мовити, теоретичного
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Політика
Працювати з Януковичем, бо як це – не працювати?!

На новій посаді М. Ставнійчук, згідно інформації з „компетентних джерел”, буде займатися питаннями конституційного процесу, зокрема, роботою Конституційної асамблеї
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Кожна країна повинна пам’ятати своїх „героїв”

Кожна країна повинна пам’ятати своїх «героїв». Не в кожній країні, і не щодня колишні лідери держави змушені витрачати свій час на спілкування зі слідчими...
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Економіка
Україна на порозі енергетичної війни
Ігор Ліскі спеціально для JeyNews
Україна опинилася на узбіччі європейських процесів і на порозі повномасштабної енергетичної війни. Енергетичної війни, що розв'язана в першу чергу Росією...
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Олег Панькевич про бюджетний процес у Львівській області
ДжейНюз
Проект  обласного бюджету, розроблений на основі так званих контрольних показників Мінфіну, і яскраво віддзеркалює політику уряду Януковича - Азарова
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Я так думаю
Пам’ятаймо, «регіональна» влада сувора, але справедлива!
Для ДжейНюз Юлій Хвещук
Ще 31 березня Василь Чернянський плідно працював. Провів засідання Колегії райдержадміністрації, взяв участь у нараді директорів шкіл, засіданні оргкомітету з підготовки та відзначення в районі 20-ої річниці Незалежності України.
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Криза- 2009. Школа виживання
Гаврилова Валентина для JeyNews
Криза не закінчиться доти, поки ті, кому «потрібно» розоритися, не розоряться...
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Мистецтво
METRO Club прагне подякувати усім тих, хто зізнавався нам у симпатії через facebook.
JeyArt
18 березня, у п’ятницю, METRO Club (Зелена, 14) прагне подякувати усім тих, хто зізнавався нам у симпатії, натиснувши скромне I like у facebook. Відтак впродовж півроку у нас з’явилося  25 тисяч прихильників, яким ми вирішили сказати ВЕЛИКЕ СПАСИБІ не лише в он-лайні, а й у фор....
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У Тернополі відбудеться концерт Віктора Павліка «Освідчення»
JeyArt
У неділю, 6 березня о 18 год. у ПК «Березіль» за підтримки міського голови Сергія Надала відбудеться Грандіозний концерт Віктора Павліка – «Освідчення». Спеціальний гість – фіналіст «Х- фактору» Олександр Павлік. Генеральний партнер –....
»»»
Я так думаю
Пам’ятаймо, «регіональна» влада сувора, але справедлива!
Ще 31 березня Василь Чернянський плідно працював. Провів засідання Колегії райдержадміністрації, взяв участь у нараді директорів шкіл, засіданні оргкомітету з підготовки та відзначення в районі 20-ої річниці Незалежності України.
 
Криза- 2009. Школа виживання
Криза не закінчиться доти, поки ті, кому «потрібно» розоритися, не розоряться...
 
Архів рубрики
Про політику
Працювати з Януковичем, бо як це – не працювати?!
На новій посаді М. Ставнійчук, згідно інформації з „компетентних джерел”, буде займатися питаннями конституційного процесу, зокрема, роботою Конституційної асамблеї
 
Кожна країна повинна пам’ятати своїх „героїв”
Кожна країна повинна пам’ятати своїх «героїв». Не в кожній країні, і не щодня колишні лідери держави змушені витрачати свій час на спілкування зі слідчими...
 
Архів рубрики
Про культуру і суспільство
День міста Львова 2011 відсвяткують весело (програма)
Святковий концерт, театралізовані дійства, ярмарок давніх ремесел, відтворення подій різних епох з історії Львова. Все це з нагоди Дня міста 2011
 
Про Різдво Христове
Святкуванням Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа по плоті Церква урочисто і всенародно стверджує віру нашу в той важливий православний догмат, який виніс і сповідав IV Вселенський собор 451 року
 
Архів рубрики
Про економіку
Україна на порозі енергетичної війни
Україна опинилася на узбіччі європейських процесів і на порозі повномасштабної енергетичної війни. Енергетичної війни, що розв'язана в першу чергу Росією...
 
Олег Панькевич про бюджетний процес у Львівській області
Проект  обласного бюджету, розроблений на основі так званих контрольних показників Мінфіну, і яскраво віддзеркалює політику уряду Януковича - Азарова
 
Архів рубрики
Інтерв'ю
А. Палатний: Громада Яготина показала приклад того, як не дати себе ошукати
Про причини і наслідки масових акцій протесту в Яготині розповідає Артур Палатний – депутат Київської обласної ради, заступник голови політичної партії «УДАР Віталія Кличка»
 
Архів рубрики
  
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14:31
ГПУ: За позовом прокуратури Київської області розірвано договір з ТОВ «Дім Лісника»
Генеральною прокуратурою України вживаються заходи щодо повернення державі майна та земельних ділянок, незаконно відчужених та переданих у користування колишн
14:20
Мер Полтави не визнав Росію агресором, а ЛНР-ДНР – терористами
Сьогодні Полтавська міська рада не змогла ухвалити рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором, а ДНР та ЛНР – терористичними організаці
14:07
Артилерія ОК «Північ» за добу знищила 6 одиниць бронетехніки терористів
За інформацією прес-центру оперативного командування «Північ», терористи здійснюють спроби прориву оборони сил АТО у напрямках Щастя, Кр
16:19
А. Яценюк про заяви Москви щодо газового боргу: "Суд розбереться"
«Звертаємося до Росії бути дуже зваженими в будь-яких заявах, тому що ситуація на світовому ринку енергетичних ресурсів кардинально змінилася», -
16:06
Україна продовжуватиме протистояти російській пропаганді, - І. Геращенко
Україна усіма можливими способами буде протистояти російській пропаганді, адже інформаційна війна залишається однією з ключових складових гібридної  війн
16:02
С. Пашинський: Воєнний стан буде введений, якщо буде необхідність
Рішення про запровадження в Україні воєнного стану вже заготовлене і може бути введене в дію одразу, коли в цьому буде необхідність.  Про це заявив заст
00:29
В. Пинзеник: Уряд виводить країну в лідери..за видатками
Уряд виводить країну в світові лідери… По видатках, на жаль.  Про це заявив народний депутат України Віктор Пинзеник, аналізуючи проект закону
20:24
В. Кличко закрив другу сесію Київради
Мер Києва Віталій Кличко закрив другу сесію Київської міської ради VII скликання. Про це повідомили JeyNews у прес-службі Київського міського голови. “Це
17:20
У 2015 році жоден строковик в зону проведення АТО не направлятиметься, - МО України
Метою циклу часткових мобілізацій, які відбудуться у 2015 році, стане створення міцного резерву та заміна особового складу, який вислужив встановлений термін
16:37
В. Кличко привітав католиків України з Різдвом
Мер Києва Віталій Кличко привітав католиків України з Різдвом Христовим. Про це повідомили JeyNews у прес-службі Київського міського голови. “Вітаю в
16:03
Закон про РНБО повністю відповідає положенням Конституції України, - комітет ВР
  Комітет з питань національної безпеки та оборони на своєму засіданні сьогодні, 24 грудня, постановив залишити законопроект про внесення змін до Закону
15:26
П. Колодій привітав Р. Федика із призначенням на посаду прокурора Львівщини
Голова Львівської обласної ради Петро Колодій привітав Романа Федика із призначенням на посаду прокурора Львівської області. Офіційне представлення нового
19:17
МО: Країни-партнери надають матеріальну підтримку ЗСУ
У рамках надання міжнародної гуманітарної допомоги Збройні Сили України отримали черговий вантаж із Великої Британії. Британські колеги передали українським в
18:47
Президент України та Прем'єр-міністр Польщі обговорили перспективи розширення економічної співпраці
У Варшаві Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головою Ради Міністрів Республіки Польща Евою Копач. Про це JeyNews повідомили у прес-службі Глав
18:38
Бійці в зоні АТО отримали гуманітарний вантаж від киян, - "УДАР"
Бійцям на передову в Дебальцеве був доставлений черговий гуманітарний вантаж, зібраний киянами. Вантаж супроводжував секретар координаційної ради КМДА Сергій

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Коментарі
Микола
В мене таке запитання, мені 24р. і я хотів би дізн
Гонта
С прискорбием нужно констатировать тот факт, что
ДДЖ
Йому треба було у Німеччину за кошти киян? Краще
Unique
На фоні тотального колапсу управління до коаліції
гість
молодець, нарешті хоч один совісний, бо сєня- пет
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