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Бійці в зоні АТО отримали гуманітарний вантаж від киян, - "УДАР"

17.12.2014
18:38

Бійцям на передову в Дебальцеве був доставлений черговий гуманітарний вантаж, зібраний киянами.

Вантаж супроводжував секретар координаційної ради КМДА Сергій Федорченко, - повідомили у прес-службі партії «УДАР».

«Бійці отримали теплі речі, термобілизну, воєнну форму, ковдри, матраци, подушки, постільну білизну, плащі. Крім того, військових забезпечили необхідними продуктами - овочами, олією, борошном, цукром, крупами, соліннями, консервацією, тушонкою та іншим», - зазначив Федорченко.

Допомога була зібрана для бійців 25 батальйону «Київська Русь», 128 бригади та вертольотного полку у Краматорську.

 

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