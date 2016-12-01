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Президент України та Прем'єр-міністр Польщі обговорили перспективи розширення економічної співпраці

17.12.2014
18:47

У Варшаві Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Головою Ради Міністрів Республіки Польща Евою Копач. Про це JeyNews повідомили у прес-службі Глави держави.

Глава Держави висловив вдячність Еві Копач за незмінну потужну підтримку, яку Польща надає Україні у відстоюванні її суверенітету та територіальної цілісності, протидії російській агресії, лобіюванні українських інтересів у рамках ЄС.

Президент України і Голова Ради Міністрів Польщі звернули особливу увагу на розширення торговельно-економічних зв’язків між державами. Петро Порошенко запевнив, що українська влада сприятиме реалізації нових інвестиційних проектів в Україні та очікує на активність польського бізнесу.

Петро Порошенко та Ева Копач обговорили можливість проведення спільних засідань урядів України та Польщі задля пожвавлення економічної співпраці.

Голова Ради Міністрів Польщі також висловила підтримку розширенню макрофінансової допомоги Україні з боку МВФ.

Під час бесіди було констатовано, що пожвавленню взаємовигідної торгівлі сприятиме проведення чергового засідання Міжурядової комісії з питань економічної співпраці та візит Голови Ради Міністрів Польщі Еви Копач в Україну на початку наступного року.

По завершенні зустрічі з польським Прем’єром Президент зустрівся з представниками ділових кіл Польщі. Глава держави запросив представників бізнесу до роботи в Україні.

 

JeyNews

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