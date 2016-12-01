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МО: Країни-партнери надають матеріальну підтримку ЗСУ

17.12.2014
19:17

У рамках надання міжнародної гуманітарної допомоги Збройні Сили України отримали черговий вантаж із Великої Британії. Британські колеги передали українським військовослужбовцям зимову форму одягу та медичне майно. Про це JeyNews повідомили в Управлінні преси та інформації Міноборони.

Загалом протягом 2014 року країни-партнери надавали Збройним Силами України  усіляку матеріальну підтримку.

Так, із США було передане речове майно та технічні засоби, Французька Республіка постачала бронежилети та медичні матеріали, а Словацька Республіка – електрогенератори, освітлювальні комплекти, пластиковий посуд, речове обладнання та медичні матеріали. Крім того, Королівство Норвегія передало у якості допомоги Збройним Силам України сухий пайок, а Королівство Данія – технічні засоби.

Тим часом із Канади до нас надійшли засоби індивідуального захисту та зимове обмундирування, а з Республіки Польща – сухий пайок та постільне приладдя. Литовська Республіка надіслала сухий пайок, медичні матеріали, речове майно, Швейцарська Конфедерація – лікарські засоби та медичні матеріали, а Королівство Нідерланди – електрогенератори, зимове взуття. Королівство Іспанія допомогло захисникам України  бронежилетами та шоломами. У свою чергу Латвійська Республіка надала шкільне приладдя та інші необхідні речі для дітей військовослужбовців, які були переміщені з Автономної Республіки Крим.

Найближчим часом допомогу Збройним Силам України планує надати Австралія та Республіка Польща.

 

JeyNews

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