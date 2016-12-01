П. Колодій привітав Р. Федика із призначенням на посаду прокурора Львівщини

24.12.2014

15:26

Голова Львівської обласної ради Петро Колодій привітав Романа Федика із призначенням на посаду прокурора Львівської області.



Офіційне представлення нового прокурора Львівської області відбулось сьогодні, 24 грудня, - повідомили JeyNews в прес-службі Львівської обласної ради.

Перед призначенням у прокуратуру Львівщини Роман Федик працював на Дніпропетровщині, однак кар’єру прокурора все ж розпочинав у Львівській області.

Як розповів заступник Генерального прокурора України Олег Бачун, Роман Федик обійматиме посаду прокурора області впродовж 5 років.

Значення такого тривалого терміну призначення підкреслив і голова обласної ради Петро Колодій. Очільник облради, зокрема, зазначив: «Важливо, що прокурора області призначають на такий тривалий час, адже це дозволить налагодити дійсно продуктивну роботу. Сьогодні громадськість Львівщини, як і Україна вцілому, потребує стабільності та відчуття впевненості в майбутньому». Петро Колодій висловив сподівання на те, що досвід та відповідальність допоможуть Романові Федику у його непростій роботі, а також побажав новопризначеному прокурору завжди принципово стояти на боці правди.

У свою чергу новопризначений прокурор області зазначив, що всіляко сприятиме утвердженню в діяльності прокуратури принципів відкритості, публічності та доступності.

JeyNews

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