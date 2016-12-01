   
 
четвер, 22 грудня, 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 Соціальна політика України на 2012 рік
 Український баскетбол об'єднався - офіційно
 Жінка і гроші: 10 типових помилок
Жінка і гроші - союз непростий...
Публікації
А. Палатний: Громада Яготина показала приклад того, як не дати себе ошукати
Тетяна Метельова: «Для роботи над законом «Про захист тварин…» залучають прибічників вбивства»
Джерело: JeyNews
Україна на порозі енергетичної війни
Ігор Ліскі спеціально для JeyNews
День міста Львова 2011 відсвяткують весело (програма)
Працювати з Януковичем, бо як це – не працювати?!

METRO Club прагне подякувати усім тих, хто зізнавався нам у симпатії через facebook.
JeyArt
У Тернополі відбудеться концерт Віктора Павліка «Освідчення»
JeyArt
  
Р›СЊРІС–РІСЃСЊРєС– РЅРѕРІРёРЅРё

П. Колодій привітав Р. Федика із призначенням на посаду прокурора Львівщини

24.12.2014
15:26

Голова Львівської обласної ради Петро Колодій привітав Романа Федика із призначенням на посаду прокурора Львівської області.

Офіційне представлення нового прокурора Львівської області відбулось сьогодні, 24 грудня, - повідомили JeyNews в прес-службі Львівської обласної ради.

Перед призначенням у прокуратуру Львівщини Роман Федик працював на Дніпропетровщині, однак кар’єру прокурора все ж розпочинав у Львівській області.

Як розповів заступник Генерального прокурора України Олег Бачун, Роман Федик обійматиме посаду прокурора області впродовж 5 років.

Значення такого тривалого терміну призначення підкреслив і голова обласної ради Петро Колодій. Очільник облради, зокрема, зазначив: «Важливо, що прокурора області призначають на такий тривалий час, адже це дозволить налагодити дійсно продуктивну роботу. Сьогодні громадськість Львівщини, як і Україна вцілому, потребує стабільності та відчуття впевненості в майбутньому». Петро Колодій висловив сподівання на те, що досвід та відповідальність допоможуть Романові Федику у його непростій роботі, а також побажав новопризначеному прокурору завжди принципово стояти на боці правди.

У свою чергу новопризначений прокурор області зазначив, що всіляко сприятиме утвердженню в діяльності прокуратури принципів відкритості, публічності та доступності.

 

 

JeyNews

наступна   → Закон про РНБО повністю відповідає положенням Конституції України, - комітет ВР
попередня МО: Країни-партнери надають матеріальну підтримку ЗСУ

Погода, Новости, Завантаження...

Назвіть себе *
Ваш e-mail *
Ваш коментар*
Введіть код, зображений на рисунку:
 
 
www.pogranicze.eu



При повному або частковому використанні матеріалів ресурсу JeyNews гіперпосилання на нього є обов'язковим. Редакція не завжди поділяє думку авторів статтей. Редакція не несе відповідальності за інформацію, наведену в нередакційних або рекламних матеріалах. Всі права на інформацію, що підписана JeyNews і/або Jey Corporation належать ПП «Капітал-2000».
© 2007-2016, JeyCorporation
  Відвідування:  
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Новости Днепропетровска, работа в Днепропетровске, образование, отдых, туризм, тренинги, выставки, расписание автобусов, поездов, самолетов
Rate Us @ AMRAY
Корисні лінки: Error: Cache dir: Permission denied!