В. Кличко привітав католиків України з Різдвом
24.12.2014
16:37
Мер Києва Віталій Кличко привітав католиків України з Різдвом Христовим.
Про це повідомили JeyNews у прес-службі Київського міського голови.
“Вітаю всіх українців-католиків зі світлим святом Різдва Христового. Нехай це велике і величне свято наповнює ваше життя християнською любов’ю, єдністю та миром”, - йдеться у привітанні мера.
Він відзначив, що Різдво – це свято відродження і оновлення. “Оновлення сьогодні потребує не тільки кожна людина, а й наша нація, наша держава. І нехай Різдвяна зірка стане символом відродження України”, - підкреслив Кличко.
“Я бажаю вам витримки, миру і перемог, а вашим родинам - злагоди і добробуту”, - зазначив Віталій Кличко.
JeyNews
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