В. Кличко привітав католиків України з Різдвом

24.12.2014

16:37

Мер Києва Віталій Кличко привітав католиків України з Різдвом Христовим.

Про це повідомили JeyNews у прес-службі Київського міського голови.

“Вітаю всіх українців-католиків зі світлим святом Різдва Христового. Нехай це велике і величне свято наповнює ваше життя християнською любов’ю, єдністю та миром”, - йдеться у привітанні мера.

Він відзначив, що Різдво – це свято відродження і оновлення. “Оновлення сьогодні потребує не тільки кожна людина, а й наша нація, наша держава. І нехай Різдвяна зірка стане символом відродження України”, - підкреслив Кличко.

“Я бажаю вам витримки, миру і перемог, а вашим родинам - злагоди і добробуту”, - зазначив Віталій Кличко.

JeyNews

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