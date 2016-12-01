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У 2015 році жоден строковик в зону проведення АТО не направлятиметься, - МО України

24.12.2014
17:20

Метою циклу часткових мобілізацій, які відбудуться у 2015 році, стане створення міцного резерву та заміна особового складу, який вислужив встановлений термін строкової служби.

Про це сьогодні, 24 грудня, розповіла під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі речник Міністерства оборони України полковник Вікторія Кушнір, - повідомили JeyNews в Управлінні преси та інформації Міноборони.

Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу. Але в зону проведення антитерористичної операції жоден строковик не направлятиметься. Новобранці пройдуть підготовку у п’яти навчальних центрах Збройних Сил України у містах Полтава, Житомир, Васильків, смт Десна та Старичі, після чого повністю замінять військовослужбовців строкової служби у пунктах постійної дислокації військових частин поза межами зони АТО.

Нова хвиля мобілізації до Збройних Сил України та інших військових формувань проводитиметься рівномірно по всій території України. При цьому буде врахований досвід минулих етапів мобілізації.

Перший етап часткової мобілізації у 2015 році розпочнеться 20 січня і триватиме 90 днів. Другий і третій етапи розпочнуться, відповідно, у квітні та червні і триватимуть по 60 днів.

Під чергову хвилю мобілізації підпадатимуть ті самі категорії громадян, що й під третю-другу-першу черги мобілізації. Це військовозобов’язані запасу віком від 25 до 60 років, які мають військово-облікові спеціальності Сухопутних військ, а саме: танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв’язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, біологічного захисту тощо.

Завчасне проведення мобілізації дозволить провести ґрунтовне навчання військовослужбовців веденню сучасних бойових дій.

Мобілізовані пройдуть обов’язкову 25-денну підготовку на базі навчальних центрів Збройних Сил України, де з ними займатимуться штатні інструктори, які брали безпосередню участь в бойових діях в зоні АТО. Після цього з ними відбудеться бойове злагодження у складі підрозділів, яке також триватиме 25 днів.

Тільки після закінчення навчання, бойового злагодження та забезпечення всім необхідним спорядженням, зброєю та військовою технікою мобілізовані будуть направлені для виконання завдань.

 

 

JeyNews

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