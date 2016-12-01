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В. Кличко закрив другу сесію Київради

26.12.2014
20:24
Мер Києва Віталій Кличко закрив другу сесію Київської міської ради VII скликання. Про це повідомили JeyNews у прес-службі Київського міського голови.

“Це останнє пленарне засідання цього року. Водночас, попереду у нас багато роботи. У наступному році ми маємо виконати багато завдань. Я хочу побажати здоров’я кожному з вас і вашим родинам, щоби всі мрії здійснилися, щоби кияни, які дали вам мандат відстоювати їхні права, були задоволені вашою ефективною роботою. І щоби в 2015 році в Україні нарешті настав мир”, - зазначив Віталій Кличко.

Київський міський голова відзначив, що робота столичної влади була публічною і прозорою. І такою залишатиметься надалі. “Всі засідання і робота всіх комісій є публічною. Ми запрошуємо на засідання представників громадськості, журналістів. Ми хочемо, щоби влада була прозорою і відповідальною, підзвітною громаді. І ми це робимо”, - підкреслив мер Києва.

Віталій Кличко також  відзначив, що від роботи столичної влади залежать зміни у Києві, які дадуть поштовх для проведення реформ і змін в усій країні. 

 

 

JeyNews

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