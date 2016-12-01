В. Пинзеник: Уряд виводить країну в лідери..за видатками

27.12.2014

00:29

Уряд виводить країну в світові лідери… По видатках, на жаль.



Про це заявив народний депутат України Віктор Пинзеник, аналізуючи проект закону «Про Державний бюджет України на 2015 рік», - повідомили JeyNews в прес-службі В. Пинзеника.

При цьому економіст уточнив, що йдеться про видатки, які мають здійснити публічні органи влади наступного року по відношенню до річного обсягу виробленої продукції. Віктор Пинзеник зауважив, що номінальний обсяг ВВП наступного року планується в розмірі 1721 млрд.грн., а обсяг видатків зведеного бюджету (без коштів, що передаються пенсійному фонду) – 552 млрд.

Це, за підрахунками економіста, на 25% більше цього року. «Може ми не помітили бурхливого зростання української економіки, яка дає ресурс для такого зростання? А можливо в Уряді вважають, що у нас не величезна дірка у бюджеті, а надлишок грошей, які просто нема куди дівати? Будь-якій думаючій людині зрозуміло: не може бути стрімкого нарощування видатків держави, економіка якої падає (за прогнозом, у 2015 році очікується спад ВВП на 4,3%)», - зазначив нардеп.

Віктор Пинзеник зауважив, що це ще не всі бюджетні видатки. Бо є ще 88 млрд. грн. «Вони нібито і видатки, і нібито ні, бо в загальну суму видатків бюджету їх не включають, хоча здійснити їх Уряд передбачає», - сказав економіст. Більше того, зауважив він, це мінімальна цифра, яку Урядові дозволяють перевищити. Отримуємо 640 млрд. (552+88).

Цифри видатків Пенсійного та інших фондів наступного року Віктор Пинзеник оцінює в 300 млрд. грн. Набігає 940 млрд. грн. або 55% ВВП. «Згадаємо ще десятки законів, стосовно яких щорічно приймаються рішення по зупиненню дії або норми яких просто не виконуються і які потребують ще близько 10% ВВП», - додав економіст.

«Мені важко назвати країни, де рівень державних видатків до створеного продукту є вищим. І коли постає питання усунення критичного дисбалансу бюджету (дефіциту), то вийти з нинішньої ситуації, не проводячи значного скорочення видатків, н е м о ж л и в о. Шкода, що Уряд вперто не хоче бачити проблему, а головне – адекватно діяти», - резюмував Віктор Пинзеник.

JeyNews

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