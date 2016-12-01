С. Пашинський: Воєнний стан буде введений, якщо буде необхідність

21.01.2015

16:02

Рішення про запровадження в Україні воєнного стану вже заготовлене і може бути введене в дію одразу, коли в цьому буде необхідність.

Про це заявив заступник голови фракції «Народний фронт», голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський у вівторок, 20 січня, в ефірі програми «Час. Підсумки дня» на «5 каналі», - повідомили JeyNews в прес-службі фракції «Народний фронт».

Відповідаючи на питання ведучої він зазначив, що питання введення воєнного стану присутнє на порядку денному української влади.

«Всі необхідні рішення є. Пропечатані, підписані й запечатані в конверт», - запевнив Сергій Пашинський.

«Якщо, не дай Бог, у Чернігівській або Харківській області з’явиться хоч одна батальйонно-тактична група Росії, буде оголошено війну», - сказав голова профільного комітету.

«Але це не той сценарій, про який ми повинні думати», - наголосив він.

JeyNews

наступна → Україна продовжуватиме протистояти російській пропаганді, - І. Геращенко

попередня ← В. Пинзеник: Уряд виводить країну в лідери..за видатками