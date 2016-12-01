Україна продовжуватиме протистояти російській пропаганді, - І. Геращенко

21.01.2015

16:06

Україна усіма можливими способами буде протистояти російській пропаганді, адже інформаційна війна залишається однією з ключових складових гібридної війни, що веде РФ проти України.

Про це заявила Уповноважений Президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко під час відкриття фотовиставки "Жінки: війна і мир. Донбас: війна і мир" українських фотографів, що відбулася сьогодні у Копенгагені за участі Міністра закордонних справ Данії Мартіна Лідегора, - повідомили JeyNews в прес-службі партії «УДАР».

Геращенко підкреслила, що конфлікт на Сході інспірований ззовні, а терористи добре оснащені зброєю російського походження: "Ми маємо безліч фактів присутності регулярних частин російської армії на нашій території, фінансування терористів з боку РФ. І сьогодні ситуація погіршується і загострюється. Тому для України важлива як ніколи підтримка світу і посилення санкцій проти країни – агресора", - зазначила депутат. Вона подякувала за солідарність Данії після трагедії під Волновахою.

Геращенко наголосила, що Україна наполягає на необхідності повернення всіх сторін до безумовного виконання мінських домовленостей та реалізації мирного плану Президента України як єдиного реалістичного сценарію досягнення миру на Донбасі.

Міністр закордонних справ Данії Мартін Лідегор підкреслив важливість спільної протидії ЄС і України російській пропаганді, яка спотворює реальність. Він вважає важливими проведення інформаційних заходів та акцій в контексті донесення правдивої об'єктивної інформації про Донбас. І назвав актуальною проведення фотовиставки , що дає інформацію про Схід з перших вуст. Він висловив підтримку українському народу і солідарність з Україною.

Особливий наголос було зроблено на ситуації навколо Донецького аеропорту, міністр згадав, що під час відвідин Донецька у березні 2014 був там і сьогодні його вражають масштаби руйнації цього об'єкту.

Депутати Верховної Ради, які були присутні на відкритті виставки, поінформувала присутніх про гуманітарну ситуацію на Донбасі та розповіли, що від обстрілів терористів в першу чергу страждають діти і жінки.

На відкритті виставки були присутні тимчасовий повірений у справах України в Данії А. Бірюченко, керівники дипломатичних місій країн, акредитованих в Данії, представники неурядових організацій , що готові надавати гуманітарну допомогу Україні, українська діаспора, волонтери.

JeyNews

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