А. Яценюк про заяви Москви щодо газового боргу: "Суд розбереться"

21.01.2015

16:19

«Звертаємося до Росії бути дуже зваженими в будь-яких заявах, тому що ситуація на світовому ринку енергетичних ресурсів кардинально змінилася», - наголосив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Уряду в середу, 21 січня.

Про це повідомили JeyNews в Департаменті інформації Секретаріату КМУ.

Арсеній Яценюк нагадав, що був підписаний тристоронній контракт на рівні Європейського Союзу України та Росії про постачання газу: «Ми виконуємо кожне слово і кожну цифру цього контракту. Ми забезпечили транзит газу до Європейського Союзу».

Глава Уряду підкреслив, що в грудні 2013 року Україна купувала 95% газу з Росії, а 5% - газу, який йшов з Європейського Союзу. Натомість у грудні 2014 року «67% - це газ, який йде з Європейського Союзу, і 33% - газ, який іде з Російської Федерації».

«Якщо наші північні сусіди будуть далі поводитися так, як вони поводяться, вони остаточно втратять український ринок», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна «ніколи не просила знижок»: «Ми керувалися тільки одним принципом – ринок. І саме на таких умовах ми сьогодні здійснюємо всі розрахунки зі всіма нашими партнерами».

«Щодо різного роду дискусій, хто кому винен: у Стокгольмському арбітражному суді знаходиться позов компанії НАК «Нафтогаз України» проти російського «Газпрому». Ми вимагаємо від російського «Газпрому» 6 мільярдів доларів США. Суд розбереться», - підкреслив Арсеній Яценюк.

JeyNews

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