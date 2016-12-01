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Артилерія ОК «Північ» за добу знищила 6 одиниць бронетехніки терористів

30.01.2015
14:07

За інформацією прес-центру оперативного командування «Північ», терористи здійснюють спроби прориву оборони сил АТО у напрямках Щастя, Кримського, для чого ведеться вогонь з артилерії (переважно з РСЗВ БМ-21 «Град»).

Про це JeyNews повідомили в Управлінні преси та інформації Міноборони.

Продовжується перекидання військової техніки з РФ у Луганському напрямку та нарощування сил незаконних збройних формувань. Відмічено тактику ведення бою бойовиками: спочатку удари з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, потім застосування бронегруп (до роти танків), які підтримуються піхотою.

Артилерійські підрозділи оперативного командування «Північ» у зоні відповідальності виконали 12 вогневих завдань з метою придушення вогневих точок бойовиків та завдавання втрат. За добу в районі населеного пункту Родакове знищено 6 одиниць бронетехніки. Втрати противника в живій сили уточнюються.

З боку бойовиків зафіксовано 24 обстріли позицій військ сектору. Завдаючи вогневих ударів, бойовики традиційно розміщують засоби ураження в населених пунктах. Терористи добре розуміють, що українські військові не будуть завдавати ударів у відповідь в райони житлових кварталів, де є хоч найменша загроза небезпеки для мирного населення.

По вісім вогневих атак терористів зазнали населені пункти Кримське та Щастя, тричі бойовики били по Станиці Луганський. Також обстрілу терористів з БМ-21 «Град» зазнала Луганська ТЕС.

JeyNews

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