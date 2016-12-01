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Мер Полтави не визнав Росію агресором, а ЛНР-ДНР – терористами

30.01.2015
14:20

Сьогодні Полтавська міська рада не змогла ухвалити рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором, а ДНР та ЛНР – терористичними організаціями.

Не підтримали цю резолюцію депутати політсили «Совість України», яка має більшість і підконтрольна меру Полтави Олександру Мамаю, - повідомили JeyNews в прес-службі народного депутата Сергія Капліна.

Сам міський голова, а також секретар міськради Оксана Деркач – проголосували проти цього проекту рішення.

Сьогодні депутат Олександр Шамота виніс на розгляд міськради Полтави проект рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором, а ДНР та ЛНР – терористичними організаціями. Проте депутати не підтримали цього рішення. Зокрема партія «Совість України», яка підконтрольна очільнику міста Олександру Мамаю, заблокувала прийняття цього рішення. Сам мер голосував проти цієї ухвали.

Народний депутат Сергій Каплін, який нещодавно прорвався до кабінету Олександра Мамая з сокирою, вже звернувся до Генпрокуратури та СБУ з вимогою порушити справу проти полтавських сепаратистів.

«Мер Полтави проголосував за Путіна. І це не дивно. Пам’ятаєте, коли я увійшов до нього в кабінет із сокирою, то у столі знайшов портрет президента Росії та Віктора Януковича. Мамай – ніби чекає на російські танки. Тому необхідно якнайшвидше провести вибори нового мера, аби сепаратисти не очолювали українські міста», - заявив Сергій Каплін.

JeyNews

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