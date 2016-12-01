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ГПУ: За позовом прокуратури Київської області розірвано договір з ТОВ «Дім Лісника»

30.01.2015
14:31

Генеральною прокуратурою України вживаються заходи щодо повернення державі майна та земельних ділянок, незаконно відчужених та переданих у користування колишнім керівникам держави, вищим посадовим осам, народним депутатам України.

Про це JeyNews повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури України

Так, за позовом прокуратури Київської області господарським судом розірвано укладений у 2012 році з ТОВ «Дім Лісника» договір користування на 49 років лісовими ділянками площею 2,648 га, розташованими у Сухолуцькому лісництві на території Вишгородського району Київської області.

У ЗМІ це товариство пов’язували з колишнім Президентом України. Зазначені лісові ділянки, на яких без дозволу Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства велося будівництво нерухомих об’єктів, штучних водойм, бетонних пішохідних доріжок, вимощених каменем, повернуто державі.

Обґрунтованість позовних вимог 29.01.2015 підтвердив Вищий господарський суд України, який, погодившись із доводами Генеральної прокуратури України, зазначене рішення суду залишив у силі.

 

 

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